Banksy, nella nuova opera una citazione dei Chumbawamba

Nella giornata di ieri, Banksy ha diffuso su Instagram la sua nuova impresa: travestito da operatore sanitario del "tube" londinese, armato di stencil e vernice ha realizzato su un vagone della metro diversi topi, con mascherina e gel per le mani. I

l video si chiude con una citazione musicale: su un muro si legge "I get lockdown", poi si chiudono le porte del vagone e si legge "But I get up again", mentre in sottofondo si sente una canzone.

Il brano è "Tubthumping", hit del '97 dei Chumbawamba, che arrivò al 1° posto anche in Italia, fu seconda in U.K. (dove vendette quasi 900.000 copie)e sesta in america. La canzone è conosciuta anche come "I Get Knocked Down", il verso che Banksy ha riscritto per il lockdown. La canzone è contenuta in "Thumbtumper", debutto della band inglese per la major EMI e venne scritta dopo un periodo di crisi del gruppo, risolto con la musica: "È un brano sulla resilienza delle persone", raccontò la band".