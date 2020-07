Concerti 2020, Deftones: fissata a giugno 2021 l’unica data italiana

I Deftones torneranno a trovarci il 22 giugno 2021, quando la band di Chino Moreno si esibirà sul palco del Sequoie Music Park di Bologna, recuperando così il live che avrebbe dovuto vederli protagonisti lo scorso mese di giugno al GruVillage Music Festival di Grugliasco, in provincia di Torino. La data di Bologna è al momento l’unica tappa in Italia prevista per l’estate 2021 dal gruppo alternative metal. Ecco i dettagli del concerto:

Martedì 22 Giugno 2021

Bologna, Sequoie Music Park / Parco Caserme Rosse – via di Corticella

Posto unico in piedi: € 34,00 + prev.

I biglietti per il live possono essere acquistati su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

La formazione californiana ha fatto sapere, attraverso il batterista Abe Cunningham, di aver ultimato i lavori alla sua ultima fatica discografica, che i Deftones vorrebbero spedire sul mercato dopo l’estate e che ha come produttore Terry Date. Non è la prima volta che il gruppo collabora con Date. Ha detto di lui Cunningham intervistato da Kylie Olsson di Download TV: “Tornando con Terry, ci sono alcuni suoni che abbiamo sviluppato con lui che in qualche modo sono diventati una specie di nostro marchio di fabbrica”. L’ultimo album della band, “Gore”, risale al 2016.