Queen, Roger Taylor documenta il lockdown nel video animato di 'Isolation'

Durante il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 il batterista dei Queen ha registrato il suo più recente brano solista, il singolo “Isolation”: da oggi, grazie ad Animind Studio 2020, la canzone ha anche un video animato che l’accompagna e che testimonia i difficili giorni dell’emergenza sanitaria. Nelle interviste concesse alla stampa a proposito del brano Roger Taylor ha raccontato di averlo scritto nella sua casetta da giardino in Cornovaglia, nel Sud dell’Inghilterra.

“C’è una certa frustrazione nel non sapere davvero cosa succederà”, ha commentato il musicista britannico a proposito della genesi di “Isolation” e dei giorni nei quali è stata concepita, proseguendo: “Dietro a tutto questo c’erano frustrazione e una leggera ansia, quindi ho pensato semplicemente di scrivere una canzone su come riempire il giorno e la routine in isolamento. È qualcosa a cui non siamo abituati. È un riflesso diretto di come mi sentivo in quel momento”.

L’ultimo singolo diffuso da Roger Taylor prima di “Isolation” risale allo scorso anno, quando il batterista ha pubblicato "Gangsters Are Running This World". Il musicista ha all’attivo anche cinque album solisti e diversi progetti paralleli ai Queen.

La scorsa settimana Taylor ha escluso la possibilità, per quanto lo riguarda, che il biopic campione d’incassi su Freddie Mercury e sui Queen “Bohemian Rhapsody” abbia un secondo capitolo. “Non vorrei essere visto come chi vuole speculare”, ha spiegato l’artista, lasciando aperta la possibilità solo nel caso di “un piano geniale”: “Se qualcuno escogita un piano geniale, forse ci penseremo”.

A partire dal maggio 2021 i Queen, insieme ad Adam Lambert, torneranno in tour sui palchi d’Europa. La band inaugurerà la tournée con la data italiana, prevista all’Unipol Arena di Bologna, il 23 maggio. L’ultimo set andrà invece in scena il 7 luglio a Madrid.