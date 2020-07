Concerti, Nek: due nuove date per l’estate 2020

Sono cinque in totale le date estive di Nek, che ai concerti di Peccioli (PI), Castiglioncello (LI) e Forte dei Marmi (LU) ha aggiunto due nuovi live, uno a Ferrara il 31 luglio nell’ambito della rassegna Ferrara Summer Festival e uno a Majano, in provincia di Udine, al Majano Festival, a quelli già annunciati il mese scorso. I cinque concerti fanno parte del tour “Solo: chitarra e voce” del cantante di Sassuolo, al secolo Filippo Neviani, una tournée a supporto del fondo per musicisti e professionisti del settore “COVID19 – Sosteniamo la Musica” di MUSIC INNOVATION HUB, supportato da Spotify e promosso da FIMI. I compensi dell’Artista di queste date verranno devoluti al fondo “COVID 19 - Sosteniamo la musica”.

I biglietti per i cinque set sono disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

Lo scorso 2 luglio la voce di “Laura non c’è” ha pubblicato il video, diretto da Gaetano Morbioli, di “SSSHH!!!”, l’ultimo singolo di Nek estratto dal suo “Il mio gioco preferito – parte seconda”, ideale seguito del precedente “Il mio gioco preferito: parte prima” del 2019. L’album è il quindicesimo per il cantautore. “SSSHH!!!” è stata scritta da Nek, Andrea Bonomo e Luca Chiaravalli e prodotta da Nek e Float.