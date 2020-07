Elvis, è morto a 27 anni il nipote Benjamin Keough: ‘Gli somigliava molto’

A confermare la notizia è stato un portavoce di Lisa Marie Presley: il figlio di quest'ultima, Benjamin Keough, nipote del Re del rock’n’roll, è venuto a mancare all’età di 27 anni. Riferisce la testata di gossip statunitense TMZ che si tratterebbe di un suicidio con arma da fuoco e che il giovane si trovava a Calabasas, in California.

Benjamin Keough era nato dall’unione tra Lisa Marie Presley e il musicista Danny Keough: i due coniugi hanno divorziato nel 1994. La sorella di Keough è l’attrice Riley Keough. “[Lisa Marie Presley] è completamente distrutta, inconsolabile e oltremodo devastata ma cerca di farsi forza per le sue gemelle di 11 anni e sua figlia più grande Riley. Adorava quel ragazzo. Era l’amore della sua vita”, ha fatto sapere il portavoce di Lisa Marie Presley Roger Widynowski sulle pagine di Deadline. La stessa Lisa Marie, figlia di Elvis e dell’attrice Priscilla Presley, aveva una volta raccontato in un’intervista, citata da TMZ: “Ben somiglia molto a Elvis”. E ancora: “Tutti si giravano e lo guardavano quando c’era. Tutti lo fermavano per una foto perché era semplicemente straordinario”. Nel 2009 il giovane aveva firmato un contratto da 5 milioni di dollari, scrive il magazine britannico NME, con la Universal ma non è chiaro cosa ne sia poi stato di quell’accordo.

Un piccolo Benjamin Keough è presente anche nel video di Elvis di “I Love You Because” (1954). Potete guardarlo qui:

Caricamento video in corso Link

Lisa Marie è l’unica figlia di Elvis e la sua unica ereditiera. È stata spostata anche con Michael Jackson, con Nicolas Cage e con il produttore Michael Lockwood e ha all’attivo tre album in studio, “To Whom It May Concern” del 2003, “Now What” del 2005 e “Storm & Grace” del 2012.