Achille Lauro compie 30 anni: ‘Da oggi consideratemi una 18enne’

Oggi, 11 luglio, Achille Lauro compie 30 anni e per festeggiare tale ricorrenza ha condiviso sui social alcune immagini che hanno per protagonista la stessa voce di "Rolls Royce” in versione bambola. L’artista romano, in occasione del giorno del suo compleanno, ha scritto su Instagram:

“11 Luglio 1990.

Da oggi consideratemi una 18enne”.

Le immagini, pubblicate oggi sui social da Achille Lauro, riprendono lo stile adottato per la copertina del prossimo lavoro discografico dell’artista, “1990”, che vede il cantante romano in versione bambola, a torso nudo, con shorts viola e lunghi stivaloni di pelle, seduto su una macchina fucsia. Nelle fotografie postate nel giorno del suo compleanno, però, la versione giocattolo di Lauro De Marinis - questo il nome all’anagrafe della voce di “Me ne frego” - viene presentata in compagnia di altre bambole. Nella prima si vede Achille Lauro, con indosso una giacca e degli shorts fucsia, seduto a un tavolo con una torta; in un’altra è rappresentato con indosso lunghi stivaloni di pelle, appoggiato a un automobile e, nell’ultima, il cantante - sempre in versione bambola - è immerso in una vasca piena di schiuma.

Il nuovo album di Achille Lauro, il primo dopo la firma del nuovo contratto discografico con Elektra Records/Warner dopo il chiacchierato divorzio dalla Sony, sarà pubblicato il prossimo 24 luglio. L’ultimo singolo condiviso dal cantante romano - tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2020 con "Me ne frego" - è “Bam Bam Twist”, uscito lo scorso 18 giugno e realizzato in collaborazione con Gow Tribe.