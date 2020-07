Naya Rivera, riprese le ricerche nel lago. E lo sceriffo condivide un video sui social

Sono riprese le attività di sommozzatori, droni ed elicotteri per le ricerche di Naya Rivera, la 33enne attrice e cantante ritenuta annegata del Lago Piru, in California. Il corpo della ex star della serie musicale "Glee" non è stato però ancora ritrovato. A tenere informati i fan e i media è lo sceriffo della contea di Ventura, Eric Buschow, che sui social condivide news sul caso: stando a quanto riferito dallo sceriffo, le ricerche (che erano state messe in pausa ieri sera con il sopraggiungere del buio - la California è indietro di nove ore rispetto all'ora italiana), sono riprese in mattinata. Le difficili condizioni del lago, sottostimate, stanno rendendo le operazioni molto complicate: i sub non sono riusciti a vedere oltre 40 centimetri di profondità. Un centinaio di persone, raggruppate in varie unità, sono attualmente al lavoro per ritrovare il corpo della Rivera.

L'attrice e cantante aveva noleggiato una piccola imbarcazione per fare una gita nel lago insieme al figlio di 4 anni. La barca, però, non ha poi fatto ritorno al molo ed è stata avvistata qualche ora più tardi da un altro navigante, al largo del Lago Piru: a bordo non c'era la Rivera, ma solo il bambino (che ha raccontato di aver fatto un bagno insieme alla mamma e di essere poi risalito sull'imbarcazione, ma senza rivedere la madre). Proprio lo sceriffo Buschow ha condiviso in rete un video che immortala alcuni degli ultimi istanti prima della tragedia: nella clip, ripresa da alcune telecamere di sicurezza, si vede la Rivera arrivare in auto al lago insieme al figlio, avvicinarsi al molo, noleggiare la piccola barca e allontanarsi.