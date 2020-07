Frank Sinatra: Trump lo omaggia, ma la figlia prende le distanze

Giù le mani di Frank Sinatra, Donald Trump. Suona più o meno così il tweet pubblicato in rete da Nancy Sinatra, la figlia del crooner, dopo l'omaggio che il presidente degli Stati Uniti ha riservato alla voce di "My way" durante il comizio dello scorso venerdì che lo ha visto annunciare un parco nazionale dedicato agli eroi degli Stati Uniti, non solo politici ma anche artisti - e tra questi, naturalmente, Frank Sinatra. A provocare il commento di Nancy Sinatra è stata l'attrice Mia Farrow, che su Twitter ha scritto: "Frank Sinatra avrebbe detestato Donald Trump". La risposta di Nancy, oggi 80enne, non si è fatta attendere: "Lo detestava, infatti", ha twittato.