Bruce Springsteen: esce il disco della reunion con la E Street Band (ci sono rarità). Ascolta

La serie dei bootleg ufficiali dei concerti di Bruce Springsteen prosegue con un nuovo disco che il Boss ha deciso di tirare fuori dagli archivi e di rendere disponibile per l'acquisto. Si tratta della registrazione dello show che Springsteen e la sua E Street Band tennero al First Union Center di Philadelphia il 25 settembre del 1999, una delle tappe della prima tournée del rocker con il suo storico gruppo dopo oltre dieci anni. Il tour, battezzato proprio "Reunion tour", partì nell'aprile del '99 a Barcellona e tenne impegnata la compagine guidata da Springsteen fino all'estate del 2000, chiudendo a New York. Nel disco suonano, oltre al Boss, Roy Bittan (piano e tastiere), Clarence Clemons (sassofono, percussioni, cori), Danny Federici (organo, tastiere), Nils Lofgren (chitarre, cori), Patti Scialfa (chitarre, percussioni, cori), Garry Tallent (basso), Stevie Van Zandt (chitarre, mandolino, cori), Max Weinberg (batteria).

All'interno del bootleg c'è più di una rarità, quanto a registrazioni. Intanto la scaletta si apre con "Incident on 57th Street", che non veniva suonata dal vivo dal dicembre del 1980. C'è poi la registrazione di una delle cinque esecuzioni di "New York City serenade" del tour 1999-2000, dopo ventiquattro anni di assenza dalla scaletta.

SETLIST

Incident on 57th Street

The Ties That Bind

Prove It All Night

Two Hearts

Atlantic City

Factory

Point Blank

Youngstown

Murder Incorporated

Badlands

Out in the Street

Tenth Avenue Freeze-Out

Sherry Darling

Streets of Philadelphia

New York City Serenade

Light of Day



BIS #1

Jungleland

Born to Run



BIS #2