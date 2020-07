Alanis Morissette non era per nulla entusiasta della sua più grande hit

Sebbene sia stata la più grande hit di Alanis Morissette negli Stati Uniti la cantautrice nata nell’Ontario non era per nulla convinta di “Ironic” e non pensava nemmeno di inserirla in “Jagged Little Pill”. “Sai, non la volevo nemmeno nell’album”, riferisce contactmusic.com citando la cantante in un articolo di oggi, 3 luglio. “È stata una delle prime canzoni che Glen Ballard ed io abbiamo scritto, quasi come un demo. Ma alla fine alla gente è piaciuta la melodia e io non la consideravo così preziosa. Sono arrivata a capire dopo che forse avrei dovuto. Whoops!”, racconta Alanis Morissette, che evidentemente mai avrebbe immaginato l’enorme successo commerciale del brano.

“Ironic” è stata pubblicata come singolo – il terzo estratto da “Jagged Little Pill” - nel 1996. Della produzione si è occupato il co-autore del brano Glen Ballard. A proposito della genesi della canzone la voce di “Everything” raccontava intervistata nel 2001 dall’edizione statunitense di Billboard: “In una quindicina di minuti ci eravamo, solo scrivendo. ‘Ironic’ è stata la terza canzone che abbiamo scritto. Oh Dio, ci stavamo solo divertendo. Pensavo di non sapere che cosa fosse, che genere fosse, chi lo sa? È semplicemente buona”.

Il nuovo album di Alanis Morissette, "Such Pretty Forks in the Road", uscirà il 31 luglio prossimo dopo che la sua pubblicazione, inizialmente prevista per lo scorso mese di maggio, è stata rimandata: il disco, il nono per l’artista, arriva a otto anni dal precedente "Havoc and Bright Lights" ed è già stato anticipato da alcuni singoli. Tra le tematiche affrontate nell’album Morissette ha spiegato che ci sono anche le droghe psichedeliche, alle quali fa riferimento nel brano “Nemesis”.