Alanis Morissette, il nuovo album esce a fine luglio. Riprogrammata la data di Milano

Inizialmente atteso nei negozi lo scorso maggio, arriverà sugli scaffali il 31 luglio il nuovo album in studio di Alanis Morissette, che quest'anno festeggia anche il venticinquesimo anniversario del disco che la lanciò intorno alla metà degli Anni '90, "Jagged little pill". Il nuovo lavoro della cantautrice, intitolato "Such pretty forks in the road", arriva a ben otto anni di distanza dal precedente "Havoc and bright lights". Lo hanno anticipato i singoli "Smiling", scritto insieme a Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotto da Alex Hope (Ben Platt, Tove Lo), "Reasons I drink" e "Diagnosis".

È stato intanto riprogrammato il concerto che Alanis Morissette avrebbe dovuto tenere a Milano, al Mediolanum Forum di Assago, il 15 ottobre, spostato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: la cantautrice si esibirà sul palco dell'arena milanese il 15 novembre 2021. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data (ed è possibile acquistare i tagliandi su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati).