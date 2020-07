Father John Misty: in arrivo l'EP di cover “Anthem+3”

Father John Misty lo scorso marzo ha pubblicato l'album live “Offkey in Hamburg” (leggi qui la nostra recensione) per raccogliere fondi per combattere la pandemia da COVID-19 (stando a un comunicato, il disco avrebbe raccolto oltre 80.000 dollari). Ora Josh Tillman, questo il nome reale, pubblicherà un EP composto da cover intitolato “Anthem+3”.

L'EP propone una sua interpretazione di "Anthem" di Leonard Cohen insieme a tre cover già pubblicate in precedenza: "One of Us Cannot Be Wrong" sempre di Leonard Cohen, "Trouble" di Yusuf/Cat Stevens e "Fallin' Rain"di Link Wray.

"Anthem" è stata registrata poche settimane fa insieme a Jonathan Wilson nei Fivestar Studios di quest'ultimo a Topanga Canyon. L'ultimo album in studio di Father John Misty è “God’s Favorite Customer” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nel giugno 2018.