Maroon 5, arrestato per violenza domestica il bassista Mickey Madden

Riferisce la testata di gossip ed entertainment statunitense Page Six, citando il Los Angeles Police Department, che il bassista dei Maroon 5 Michael "Mickey" Madden è stato arrestato lo scorso 27 giugno nella Città degli angeli con l’accusa di violenza domestica, più nello specifico per "una ferita traumatica a un coniuge o convivente". L’identità della presunta vittima non è stata resa nota ma si apprende che il musicista dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 29 settembre dopo essere stato rilasciato su cauzione. “Siamo profondamente sconvolti da questa deludente notizia”, ha fatto sapere un portavoce della band di Adam Levine a proposito della vicenda, aggiungendo: “A mano a mano che ne sappiamo di più, stiamo prendendo la questione molto seriamente. Per ora, stiamo facendo in modo che le persone coinvolte abbiano lo spazio per approfondire le cose”. Già nel 2016 il bassista era stato arrestato, in quel caso per possesso di droga.

I Maroon 5 hanno pubblicato il loro ultimo album, “Red Pill Blues”, nel 2017, ideale seguito del precedente “V”. Lo scorso anno la band si è esibita, insieme a Travis Scott e Big Boi, all’halftime show del Super Bowl.