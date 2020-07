AC/DC, il tour: quando sarà? e l'Italia?

Alcune settimane fa è stato confermato che gli AC/DC stavano preparando il ritorno con in formazione il cantante Brian Singer e il batterista Phil Rudd. Sembra che la band australiana abbia in progetto non solo un album di inediti (il primo dopo "Rock or bust", 2014) ma anche un tour con la partecipazione di Angus Young (nessuna notizia invece a proposito della presenza del bassista Cliff Williams). Per il momento si è parlato solo di concerti in Australia, probabilmente per sperimentare davanti a un pubblico amico l'apparecchio uditivo che è stato preparato per Johnson. Nessuna data è ancora comparsa sul sito ufficiale della band.