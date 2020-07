Concerti, Kaki King dal vivo in Italia nella primavera 2021

Kaki King tornerà sui palchi italiani nell’aprile 2021 con tre date nella Penisola e una nella Svizzera italiana: la chitarrista statunitense si esibirà il 15 aprile a Bologna, il 16 aprile a Roma, il 17 aprile a Lugano e il 18 aprile a Milano. Lo scorso mese di maggio Kaki King ha diffuso la sua prima nuova canzone dal 2015, “Teek”, che anticipa il nuovo album dell’artista in uscita il prossimo autunno “Modern Yesterdays”. Sono cinque anni che Kaki King manca dai palchi italiani. Ecco i dettagli dei quattro live della prossima primavera:

giovedì 15 aprile 2021

BOLOGNA – BRAVO CAFFE’

Via Mascarella, 1

prezzo del biglietto: 25 € + d.p.

apertura porte ore 20.30 - inizio concerto ore 21.00

prenotazioni al Bravo Caffè, info: www.bravocaffe.it

venerdì 16 aprile 2021

ROMA – LARGO VENUE

Via B. Michelotti, 2

prezzo del biglietto:

13 € + d.p.

15 € in cassa la sera del concerto

apertura porte ore 21.30 - inizio concerto ore 22.30

biglietti in vendita dalle ore 10 di venerdì 3 luglio su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate

sabato 17 aprile 2021

LUGANO (CH) – STUDIO FOCE

Via Foce, 1

prezzo del biglietto: 15 CHF

apertura porte ore 20.30 - inizio concerto ore 21.30

biglietti in vendita nelle prossime settimane

domenica 18 aprile 2021

MILANO – SANTERIA

Viale Toscana, 31

prezzo del biglietto:

17 € + d.p.

20 € in cassa la sera del concerto

apertura porte ore 20.30 - inizio concerto ore 21.30

biglietti in vendita dalle ore 10 di venerdì 3 luglio sulle piattaforme autorizzate