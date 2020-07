Slow Club Live, venerdì 3 luglio a Milano

Dopo tre mesi di programmazione in rete (14 puntate, più uno speciale dedicato a Enzo Jannacci), sul canale YouTube We Are Slow Music e sui social, una serata di musica e parole per celebrare dal vivo con un concerto inedito il rotocalco “libero e indipendente” Slow Club, prodotto in tempi di Covid-19 dall’associazione Slow Music.

Lo spettacolo è curato da Stefano Bonagura, Michaela Berlini, Corrado Gambi, Massimo Poggini e Claudio Trotta e prodotto da Slow Music, con la partecipazione live di ospiti che hanno contribuito generosamente alla realizzazione del progetto:

Andy (Bluvertigo)

Paolo Barillari

Stefano Bonagura

Marco Bonino

Chiara Buratti

Cat Paradox

Maurizio Colombi

Luciano D’Abbruzzo

Elena Di Cioccio

Matteo Gabbianelli con Brian Rente

Corrado Gambi

Ricky Gianco

House band del CPM Music Institute (Carlo Capobianco, chitarra - Stefano Casalena, basso - Matteo Fornasari, batteria - Luca Gambino, tastiere - Federica Pellegrinelli, chitarra e direzione musicale)

Mario Lavezzi

Francesca Macrì

Mauro Masi Sand Art

Damien McFly

Franco Mussida

Ketty Passa

Francesco Piu

Massimo Poggini

Martha Rossi

Saturnino

Pino Scotto

Claudio Trotta

The Zoo

Altri ospiti potranno aggiungersi nei prossimi giorni e a sorpresa all’ultimo momento.

Ingresso: gratuito (apertura cancelli ore 20)

Prenotazioni: mailticket.it

Per informazioni: info@slowmusic-net.eu