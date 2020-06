Addio a Benny Mardones, interprete della hit "Into the Night"

E' morto all'età di 73 anni, dopo una lunga battaglia con il morbo di Parkinson, il cantautore Benny Mardones che conobbe il successo negli anni Ottanta con la canzone "Into the Night".

Il suo nome per intero era Ruben Armand Mardones, dopo il liceo si arruolò in Marina e prestò servizio durante la guerra del Vietnam. Lasciate le armi si trasferì a New York per provare a fare fortuna con la musica. Iniziò a scrivere canzoni insieme ad Alan Miles. Il successo arrivò con "Into the Night", scritta con Bobby Tepper. Mardones ebbe difficoltà a gestire la fama e si ritrovò ad avere problemi con la dipendenza da cocaina e da alcol.

Nel 1989 incise una versione leggermente differente di "Into the Night" che rinnvò l'interesse nei suoi confronti da parte del pubblico. In carriera ha pubblicato otto album, il primo “Thank God for Girls” nel 1978 e l'ultimo “Let's Hear it for Love” nel 2006.