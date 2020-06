BET Awards 2020: l'elenco completo dei vincitori. E Beyoncé implora gli spettatori

La cerimonia di consegna dei BET Awards 2020, i riconoscimenti istituiti nel 2001 dal network televisivo Black Entertainment Television (il principale canale televisivo che ha come target i giovani neri americani, con una programmazione interamente dedicata a loro) per premiare gli afroamericani che si sono distinti nel campo della musica, della recitazione e dell'intrattenimento più in generale, si è svolta questa notte in versione virtuale. Le misure anti Covid-19 hanno spinto gli organizzatori a spostare la cerimonia, solitamente ospitata dal Microsoft Theater di Los Angeles, in California, online. Condotto dalla dj Amanda Seales, l'evento ha visto alternarsi sul palco virtuale star come Beyoncé, DJ Khaled, Chris Brown e John Legend, tra i premiati. Delusione per Drake: il rapper dei record aveva ottenuto ben sei candidature nelle varie categorie, ma è riuscito a portarsi a casa solo due statuette.

Beyoncé, candidata nella categoria "Album of the Year" con "Homecoming: the live album", in quella come "Best Female r&b/Pop artist", nella categoria "BET Her Award" e "Best movie", si è aggiudicata il premio per la collaborazione con la figli Blue Ivy, WizKid e Sain Jhn per "Brown skin girl", una delle canzoni composte per la colonna sonora - da lei curata - della versione in live action de "Il re leone", inno delle giovani ragazze di colore. Ma la cantante, che ieri ha annunciato la collaborazione con Disney per il visual album "Black is king", presentato come un "memoriale della cultura black", è stata anche premiata con un Humanitarian Award per il suo impegno filantropico. Gliel'ha consegnato, sempre virtualmente, l'ex first lady statunitense Michelle Obama. E Beyoncé ha approfittato della premiazione per spendere qualche parola sui fatti di attualità (dopo essersi complimentata via social con i manifestanti che hanno marciato nelle principali città degli Stati Uniti per chiedere giustizia per George Floyd e contro il razzismo):

"Vi incoraggio a continuare ad agire per continuare a cambiare e a smantellare un sistema razzista e ineguale. Ci sono persone che si affidano a noi e che restano a casa durante le elezioni locali e le primarie che si svolgono negli stati di tutto il Paese. Dobbiamo votare. La nostra vita dipende da questo. Vi prego, continuare ad essere il cambiamento che volete vedere".

Ecco l'elenco completo dei vincitori:

Album of the Year

Roddy Ricch - Please Excuse Me for Being Antisocial

Best Female R&B/Pop Artist

Lizzo

Best Male R&B/Pop Artist

Chris Brown

Best Group

Migos

Best Collaboration

Chris Brown [Ft. Drake] - “No Guidance”

Best Female Hip-Hop Artist

Megan Thee Stallion

Best Male Hip-Hop Artist

DaBaby

Video of the Year

DJ Khaled [Ft. Nipsey Hussle, John Legend] - “Higher”

Video Director of the Year

Teyana “Spike Tee” Taylor

Best New Artist

Roddy Ricch

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

Kirk Franklin - “Just for Me”

Best International Act

Burna Boy

Best New International Act

Sha Sha

Best Actress

Issa Rae

Best Actor

Michael B. Jordan

Young Stars Award

Marsai Martin

Best Movie

Queen & Slim

Sportswoman of the Year

Simone Biles

Sportsman of the Year

LeBron James

2020 Coca-Cola Viewers’ Choice Award

Megan Thee Stallion [Ft. Nicki Minaj and Ty Dolla $ign] - “Hot Girl Summer”

BET Her Award

Beyonce [Ft. Blue Ivy Carter, Wizkid and Saint Jhn] - “Brown Skin Girl”