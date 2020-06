Aloe Blacc, il nuovo album 'All Love Everything' esce a ottobre

Verrà pubblicato il prossimo 2 ottobre "All Love Everything", il nuovo disco di Aloe Blacc: l'album prodotto da Jonas Jeberg (in passato già al lavoro con, tra gli altri, Panic! At The Disco e Selena Gomez) è stato preceduto presso il pubblico dal singolo "My Way", già disponibile online.

Riguardo la sua nuova fatica in studio, l'artista californiano ha dichiarato:

"Non si tratta di un genere in particolare, la mia musica si basa sull’A.I.M.: Affermazione, Ispirazione, Motivazione. Ho avuto moltissime opportunità per parlare della mia musica ma non mi sono mai sentito a mio agio nel dire ‘sono un artista pop’ piuttosto che ‘sono un artista folk’, e allora ho capito. La mia scrittura è tematica"

Ecco, di seguito, la tracklist di "All Love Everything":

Family

All Love Everything

My Way

Wherever You Go

Nothing Left But You

Glory Days

I Do

Corner

Hold On Tight

Harvard