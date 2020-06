Addio a Joel Schumacher, il regista aveva 80 anni

E' morto all'età di 80 anni, a causa di un cancro, il regista statunitense Joel Schumacher. Ne ha dato notizia il suo portavoce che ha dichiarato: "Il regista Joel Schumacher, che ha diretto film come 'St. Elmo's Fire', 'A Time to Kill', 'Il cliente' e 'Tigerland' è morto questa mattina in tranquillità dopo una battaglia lunga un anno con il cancro. Sarà ricordato con affetto dai suoi amici e collaboratori.'

Oltre ai film citati nel comunicato del suo rappresentante, vanno senza dubbio ricordati anche i due Batman: "Batman Forever" (1995) e "Batman e Robin" (1997). Degni di menzione anche “Un giorno di ordinaria follia” con Michael Douglas e la trasposizione cinematografica del musical di Andrew Lloyd Webber “Il fantasma dell'opera” per cui ebbe tre nomination al premio Oscar.

Prima che, nel 1981, si desse alla regia, sceneggiò il lungometraggio “The Wiz”, diretto da Sidney Lumet nel 1978, basato sulla storia del mago di Oz, però ambientato a New York con artisti tutti neri, che aveva quale protagonista Diana Ross e tra gli attori un appena ventenne Michael Jackson, oltre a Richard Pryor e Lena Horne.