Evanescence e Within Temptation, spostata a settembre 2021 la data di Milano

A causa delle restrizioni in corso per il COVID-19 che impediscono grandi raduni e delle preoccupazioni per la salute collettiva, oltre ad alcuni limiti di spostamento che rimangono in vigore, i Within Temptation e gli Evanescence sono costretti a posticipare il loro grande tour europeo da co-headline.

Il tour "Worlds Collide", che originariamente doveva iniziare lo scorso 4 aprile, sarà ora spostato a settembre 2021. Il tour è stato inizialmente rinviato al settembre di quest'anno nella speranza che le condizioni avrebbero permesso agli artisti di esibirsi per i loro fan. Mentre il mondo continua a combattere il virus, è diventata chiara la necessità di posticipare all'anno prossimo.

Il tour prevede anche una data italiana che, prevista in un primo tempo per lo scorso 14 aprile, ora avrà luogo il 9 settembre 2021

Tutti i ticket già emessi e i pacchetti VIP restano validi per le nuove date, ulteriori informazioni su www.vivoconcerti.com. Chi non potrà partecipare dovrà contattare il proprio rivenditore per il rimborso.

La cantante dei Within Temptation Sharon Den Adel dichiara:

"Sappiamo che quest'anno non sarà facile per voi e faremo tutto il necessario per farvi superare il momento continuando a scrivere e pubblicare nuove canzoni. Sapere che quest'anno non suoneremo per voi è difficile per tutti, ma la salute e il benessere collettivo sono la nostra priorità numero uno. Qualunque cosa accada, questo tour avverrà! Non vediamo l'ora di vedervi di nuovo nel 2021. Per ora: state al sicuro"

La cantante degli Evanescence Amy Lee afferma: