Depeche Mode: in arrivo in streaming il film concerto ‘LiVE SPiRiTS’

I Depeche Mode giovedì 25 giugno (alle 21.00 ora italiana) pubblicheranno su YouTube per intero il loro film concerto LiVE SpiRiTS. Il film venne girato da Anton Corbijn nel 2018 a Berlino durante il 'Global Spirit Tour'. Alcune parti compaiono in “SPiRiTS in the Forest” che uscirà su DVD/Blu-Ray il 26 giugno.

Per ingannare l'attesa la band inglese ha offerto un'anteprima pubblicando il video di "Cover Me". In un comunicato ufficiale di presentazione del film si legge:

"Il film si concentra sulla loro vita. Tutti estremamente diversi tranne che per l'amore per la musica dei Depeche Mode e il modo in cui la musica ha plasmato le loro esperienze - intervallati con lo spettacolo finale di Berlino, tenutosi al Waldbühne durante il Global Spirit Tour, che li ha visti suonare per oltre 3 milioni di fan in 115 concerti in tutto il mondo."

Caricamento video in corso Link

Parlando qualche tempo fa con l'NME, Corbijn aveva spiegato che aveva deciso di creare con questo progetto "un approccio diverso a un film dal vivo" con il progetto:

"(I Depeche Mode) erano interessati solo se fosse stata presente un'angolazione diversa, quindi abbiamo deciso di esaminare il motivo per cui i Depeche Mode sono ancora in crescita. Hanno tutti questi fan e sono la più grande band di culto al mondo. È incredibile."