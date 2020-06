Bright Eyes, il nuovo album esce in agosto

I Bright Eyes di Conor Oberst annunciano la pubblicazione del nuovo album “Down in the Weeds, Where the World Once Was" per il 21 agosto e pubblicano il nuovo singolo tratto dal disco, ‘Mariana Trench’, accompagnato da un video animato realizzato dal collettivo Art Camp, che racconta:

“La produzione del video è iniziata durante la quarantena e finita con l’inizio della fase 2. L’animazione del video è composta da 2,200 illustrazioni realizzate a mano e animazione 3D”.

Il nuovo album arriva a quasi dieci anni di distanza dal precedente “The People’s Key” (leggi qui la nostra recensione) pubblicato nel febbraio 2011. Alla registrazione dei 14 brani del nuovo album oltre ai tre Bright Eyes - Conor Oberst, Mike Mogis e Nathaniel Walcott - ha preso parte anche una schiera di ospiti e amici, tra cui Flea dei Red Hot Chili Peppers e Jon Theodore (Mars Volta, Queens of the Stone Age).

Tracklist:

01 Pageturner’s Rag

02 Dance and Sing

03 Just Once in the World

04 Mariana Trench

05 One and Done

06 Pan and Broom

07 Stairwell Song

08 Persona Non Grata

09 Tilt-A-Whirl

10 Hot Car in the Sun

11 Forced Convalescence

12 To Death’s Heart (In Three Parts)

13 Calais to Dover

14 Comet Song