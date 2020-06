Coronavirus, i Coldplay guidano la line up di questo evento virtuale

È un appuntamento fisso da ormai una decade e ogni anno, alla fine di settembre, vede esibirsi le principali star del pop, del rock e del rap internazionale sul grande palco costruito al Central Park di New York: negli anni lì si sono esibiti Pharrell Williams, Shakira, Eddie Vedder dei Pearl Jam, Cat Stevens, Beyoncé, Ed Sheeran, Ariana Grande e i Coldplay (Chris Martin è direttore artistico dell'evento dal 2015), solo per citarne alcuni. Non è dato sapere, al momento, se a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus l'edizione 2020 potrà svolgersi regolarmente, ma intanto gli organizzatori del Global Citizen Festival hanno messo su un evento online che anticipa di qualche mese l'appuntamento: il 27 giugno la band di "Viva la vida" guiderà la line up di "Global Goal: Unite for our future", una sorta di spin off dell'evento newyorkese. Hanno già annunciato la loro adesione - tramite performance virtuali - Miley Cyrus, Shakira, Quavo, Christine and the Queens, J Balvin, Usher, Jennifer Hudson. L'evento sarà trasmesso dalla NBC e dal network iHeartMedia. Stando a quanto riferito dagli organizzatori, la maratona evidenzierà "l'impatto che il Covid-19 ha avuto sulle comunità emarginate, comprese le persone di colore, quelle che vivono in condizioni di estrema povertà e altre vittime di discriminazioni".