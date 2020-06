I Doves pubblicano una nuova canzone, la prima in undici anni. Ascolta

La band fondata a Wilmslow, Cheshire, nella seconda metà degli anni Novanta ha pubblicato “Carousels”, la prima canzone in undici anni dei Doves. Il gruppo, composto dai gemelli Jez e Andy Williams e da Jimi Goodwin, ha pubblicato il suo ultimo album di inediti in studio, "Kingdom of Rust", nel 2009. Nel 2018 i Doves sono tornati in attività in occasione della manifestazione benefica Teenage Cancer Trust che si è tenuta nel 2019 presso la Royal Albert Hall di Londra e, successivamente, hanno aperto i concerti di Noel Gallagher andati in scena nello stesso anno a Manchester e a Dublino.

“Un ricordo di quando, da bambini, andavamo in posti come il Galles del Nord per le vacanza”, ha scritto la band su Instagram annunciando l’uscita del brano “Carousels”, accompagnato dal video diretto da Yoni Weisberg e riportato più avanti. E ha aggiunto: “Luoghi dove hai fatto le tue prime esperienze di sistemi audio e musica suonata ad alto volume”.

Una nota stampa, ripresa dal magazine Louder Sound, ha comunicato: “Jimi Goodwin, Andy Williams e Jez Williams trasmettono coraggiosamente la loro costante curiosità nel processo di registrazione con la ‘Carousels’, usando lo studio come strumento aggiuntivo”.

Ascolta “Carousels”: