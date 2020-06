Duffy pubblica un'altra canzone, ma è mistero su quell'intervista

C'è una nuova canzone di Duffy, la seconda da quando la cantante - salita alla ribalta nel 2008 con la hit "Mercy" - ha interrotto lo scorso febbraio un lungo silenzio discografico pubblicando sul suo account Instagram ufficiale un post nel quale, spiegando i motivi della sua assenza dalle scene, ha raccontato di essere stata rapita e violentata. Aveva promesso ai fan che di lì a poco sarebbe uscita un'intervista concessa a un giornalista che era riuscito a rintracciata e al quale Duffy aveva deciso di raccontare la sua storia. Sono passati quasi quattro mesi, ormai, ma di quell'intervista non c'è ancora traccia. E il post che Duffy aveva pubblicato su Instagram, contenente quelle rivelazioni che tra fine febbraio e i primi giorni di marzo le avevano permesso di tornare al centro dell'attenzione, è stato poco dopo cancellato. Dopo "Something beautiful", il brano pubblicato a distanza di qualche giorno dal suo ritorno sulle scene, esce ora "River in the sky", pubblicata per intero proprio su Instagram: