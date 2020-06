Sergio Sylvestre risponde alle polemiche dopo la Coppa Italia: 'Mi veniva da piangere'

Sergio Sylvestre risponde alle polemiche scoppiate in rete dopo la sua esibizione di ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della finale di Coppa Italia, sulle note dell'inno nazionale "Il canto degli italiani".

Il cantante, che forse colto dall'emozione ha dimenticato una parte del testo del brano (qui sotto il video), spiega cosa è accaduto in un'intervista concessa all'edizione online del Corriere della Sera:

"Di certo non avevo dimenticato le parole, quelle le ho stampate in testa. L’ emozione è stata più grande di me. Accetto le critiche, ma non tutti sanno cosa vuol dire essere un ragazzo nato con la pelle di un colore che quando la gente guarda ha subito paura, o almeno pregiudizio. Per me cantare lì era importante. Quando mi sono bloccato era perché mi ero commosso, mi veniva da piangere.