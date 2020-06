De André e PFM, il film del concerto ritrovato in digitale da domani

Dopo un passaggio al cinema come documentario nel mese di marzo, e dopo la pubblicazione in versione audio per Sony/Legacy, il concerto del 3 gennaio 1979 al Padiglione C della Fiera di Genova esce in formato video digitale. Il film sarà disponibile a partire dal 19 giugno sulle principali piattaforme (iTunes/Apple TV, Google/YouTube, Amazon, CHILI, Rakuten, Timvision).

Diretto da Walter Veltroni, il filmato restaurato del concerto è il fulcro del docufilm; le immagini del tempo sono raccontate dai protagonisti - Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida, Flavio Premoli, David Riondino, Piero Frattari, Guido Harari – che rievocano l'atmosfera di quel giorno, le emozioni provate, il dietro le quinte e la magia di un'esperienza mai più replicata.

L'audio ha avuto un minuzioso lavoro di restauro e masterizzazione: ill concerto era stato registrato con tecnica multipista. L’audio era quasi totalmente monofonico ed in alcuni tratti completamente distorto. Dopo una prima operazione di restauro del materiale, sono state ricreate le condizioni di allora, montando un impianto all’interno di un hangar e riproducendo il concerto, generando un fronte sonoro simile all’originale, e registrandolo con microfoni ambientali. Il nuovo file stereofonico creato è stato poi oggetto di diverse trasformazioni per mettere in luce, nei limiti del possibile, quegli elementi che all’interno del mix originale erano stati bilanciati quella volta in modo discutibile per compensare le problematiche ambientali del concerto di allora. Alcuni brani, risultanti completamente distorti nella registrazione originale, hanno subito trattamenti più intensivi di restauro e, nei casi peggiori, si è ricorsi all’estrazione dei singoli strumenti ed al trattamento separato di questi. Successivamente sono stati re-mixati tra loro mantenendo gli equilibri simili al missato originale.