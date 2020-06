Evanescence: guarda la loro versione di "Cruel Summer" delle Bananarama

Amy Lee e Troy McLawhorn, rispettivamente voce e chitarra degli Evanescence, hanno registrato una cupa interpretazione della hit delle Bananarama "Cruel Summer".

La canzone venne pubblicata come singolo dal terzetto britannico nel 1983, per poi venire inclusa nel loro secondo, eponimo, album uscito nel 1984. Il brano La traccia ebbe beneficio dall'essere stata inclusa nella colonna sonora del film 'The Karate Kid', e raggiunse la top ten della classifica di vendita sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

La versione degli Evanescence vede Amy Lee al piano e alla voce, mentre McLawhorn suona la chitarra. Alla fine della clip, la cantante della band americana in favore di telecamera dice:

“Non so per voi ragazzi, ma molte canzoni in questo periodo sembrano aver assunto un significato nuovo e più profondo, per me questa è una di quelle. Non vediamo l'ora di suonare di nuovo dal vivo per voi, ma fino ad allora, state al sicuro, state bene e abbiate cura di voi.”

Gli Evanescence sono pronti a pubblicare il nuovo album in studio intitolato "The Bitter Truth", che ancora non ha una data di uscita certa. Il disco è stato anticipato, lo scorso aprile, dal singolo "Wasted On You".

Parlando al giornale britannico dell'industria discografica Music Week, Amy Lee ha detto che la band ha intenzione di tornare al rock dopo che l'ultimo album, "Synthesis" (leggi qui la nostra recensione), uscito nel 2017, era una rielaborazione orchestrale ed elettronica di alcuni brani del loro repertorio con l'aggiunta di nuovi brani.