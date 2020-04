Evanescence: esce il singolo "Wasted on You"

Gli Evanescence di Amy Lee hanno annunciato che entro la fine dell'anno sarà pubblicato il loro nuovo album “The Bitter Truth”. Il disco sarà il primo con materiale originale dal 2011, allorquando uscì il terzo capitolo della loro discografia intitolato "Evanescence”. In produzione ci sarà, oggi come allora, Nick Raskulinecz.

In una nota la band di Little Rock dichiara:

“Vi abbiamo promesso un nuovo album nel 2020 e non lasceremo che qualcosa ci fermi.”

L'uscita del disco sarà anticipata dalla pubblicazione, il prossimo 24 aprile, del singolo "Wasted on You". Gli Evanescence sono attesi in concerto in Italia – Coronavirus permettendo – il 29 settembre al Mediolanum Forum di Assago, nelle immediate vicinanze di Milano.