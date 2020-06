Bob Dylan rivela la tracklist di ‘Rough and Rowdy Ways’ con un video: guarda

Attraverso una clip animata pubblicata oggi - 12 giugno - sul profilo Instagram del cantautore di Duluth, Bob Dylan ha rivelato la tracklist di “Rough and Rowdy Ways”, il suo primo album di inediti in otto anni. La nuova prova sulla lunga distanza della voce di “Blowin’ in the Wind”, in uscita il prossimo 19 giugno, includerà dieci tracce, tra cui il brano di 17 minuti, “Murder Most Foul” - che racconta dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy del 1963 e descrive un pezzo di cultura americana - la canzone “I Contain Multitudes” e il singolo “False Prophet”.

L’ultima fatica discografica data alle stampe da Bob Dylan è “Tempest” del 2012, a cui hanno fatto seguito gli album di cover “Shadows in the Night” del 2015, “Fallen Angels” del 2016 e “Triplicate” del 2017. L'artista statunitense ha dato alle stampe la sua ultima fatica discografica, “Tempest”, nel 2012 a cui hanno fatto seguito gli album di cover “Shadows in the Night” del 2015, “Fallen Angels” del 2016 e “Triplicate” del 2017. Nel mentre l’artista statunitense ha pubblicato diversi cofanetti e bootleg, l’ultimo dei quali è “The Bootleg Series Vol. 15: Travelin' Thru, 1967–1969”, uscito lo scorso anno.

Ecco la tracklist di “Rough and Rowdy Ways”:

1. ‘I Contain Multitudes

2. ‘False Prophet’

3. ‘My Own Version of You’

4. ‘I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You’

5. ‘Black Rider’

6. ‘Goodbye Jimmy Reed’

7. ‘Mother of Muses’

8. ‘Crossing the Rubicon’

9. ‘Key West’

10. ‘Murder Most Foul’