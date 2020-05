Bob Dylan annuncia l’album ‘Rough and Rowdy Ways’ e pubblica una nuova canzone

Il cantautore di Duluth ha annunciato l’uscita di “Rough and Rowdy Ways”, il primo album di inediti di Bob Dylan in otto anni che arriverà sui mercati il prossimo 19 giugno. L'artista statunitense ha dato alle stampe la sua ultima fatica discografica, “Tempest”, nel 2012 a cui hanno fatto seguito gli album di cover “Shadows in the Night” del 2015, “Fallen Angels” del 2016 e “Triplicate” del 2017. Nel mentre la voce di “Blowin’ in the Wind” ha presentato anche diversi live, cofanetti e bootleg, l’ultimo dei quali è “The Bootleg Series Vol. 15: Travelin' Thru, 1967–1969”, uscito lo scorso anno.

Oltre ad annunciare il suo prossimo album, il cantautore ha pubblicato un nuovo singolo, “False Prophet”, che segue la pubblicazione del brano di 17 minuti “Murder Most Foul” - che racconta dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy del 1963 e descrive un pezzo di cultura americana - e la canzone “I Contain Multitudes”. Tutti e tre i pezzi saranno inclusi nel nuovo lavoro discografico di Bob Dylan, di cui al momento non si conosce la tracklist completa.

Ascolta “False Prophet”: