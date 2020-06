Ed O'Brien: "Un nuovo album dei Radiohead sicuramente arriverà"

Il componente dei Radiohead Ed O'Brien, che ad aprile ha pubblicato l'album solista “Earth” con lo pseudonimo EOB, ha rilasciato una intervista alla rivista statunitense Guitar World nella quale ha parlato dei piani futuri della band capitanata da Thom Yorke.

Ad O'Brien, tra le altre cose, è stato chiesto se i Radiohead hanno in programma di pubblicare un nuovo album, che manca dalla loro discografia dal maggio 2016 quando uscì "A Moon Shaped Pool" (leggi qui la nostra recensione). Questa la sua risposta:

“Sono sicuro che ci sarà un altro album. L'ultimo disco aveva un sacco di vecchie canzoni, che spiega le diverse epoche dei Radiohead...ci sarà sicuramente (un nuovo album, ndr) ma quando, non ne ho idea...”

In una intervista dello scorso aprile O'Brien rivelò che i Radiohead avevano in programma di fare un tour nel 2021, ma il Coronavirus potrebbe avere cambiato le carte in tavola.