Noel Gallagher vuole aprire un podcast

Di nuovo ospitato da Matt Morgan al podcast "Funny How?" - che già aveva raccolto la confessione della perdita di una gran parte di appunti sui quali erano stati lavorati i testi dei primi brani scritti per gli Oasis - il già principale autore e chitarrista della band di "Definitely Maybe" ha fatto sapere di volersi cimentare in prima persona nel podcasting. "Ne stiamo parlando", ha assicurato Noel Gallagher a Morgan: "Quando lo studio sarà pronto e funzionante lo faremo insieme. Abbiamo dei bei microfoni costosi, e potremo berci anche dei bicchieri di gin".

Il cantante, autore e chitarrista ha anche ammesso di volersi trasferire in Irlanda: "Cazzo, la adoro. Devo comprarmi una casa da quelle parti", ha spiegato, "Devo trovare il modo di metterci radici. In più so già che i vicini saranno fantastici".

Il maggiore dei fratelli Gallagher ebbe già una piacevole esperienza nell'isola di Smeraldo, più precisamente in compagnia del frontman degli U2 Bono. Intervistato dalla BBC nell'ambito della promozione dell'album del 2017 "Who Built The Moon?", l'artista di Manchester rivelò: