X Factor, trapelano in anticipo i nomi della giuria: ritorni e novità

Contonia il toto giudici per la prossima edizione di X Factor: l'annuncio ufficiale dei quattro giudici di X Factor 2020 è previsto per domani, 9 giugno: il conduttore Alessandro Cattelan ha già confernato che, saranno tre uomini e una donna.

Tre di questi nomi, circolati nelle ultime settimane, vengono dati per certi: Emma, che da ex di Amici passerebbe al talent concorrente. Poi il ritorno di Mika, già giudice del talent nelle edizioni 2012, 2013 e 2014 del programma. E infine Emis Killa, già giudice a sua volta, ma di The Voice. A dare per certi questi nomi è il sito davidemaggio.it.

I rumour danno quasi per certo anche il ritorno di Manuel Agnelli, mentre nelle settimane passate era circolato il nome di Neffa.

La cantante salentina che potrebbe essere l’unica donna a sedere tra i giudici di X Factor ha dato alle stampe lo scorso anno “Fortuna”, sesto capitolo discografico di Emma. Anche Mika ha pubblicato la sua più recente prova di studio, “My Name Is Michael Holbrook”, nel 2019. Il tour dell'artista di origini libanesi a supporto del disco ha fatto tappa anche in Italia, paese al quale Mika, che come noto parla benissimo l’italiano, è particolarmente legato: siamo andati a vedere la tappa al Mediolanum Forum di Assago e ve l’abbiamo raccontata qui. Emis Killa è invece recentemente passato alla Sony, casa discografica co-produttrice del talent show.