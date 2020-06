Addio a Steve Priest, il bassista degli Sweet aveva 72 anni

E' morto Steve Priest, il bassista e membro fondatore della glam rock band inglese degli Sweet aveva 72 anni.

Il compagno di band, il chitarrista Andy Scott, ha confermato la dipartita di Priest in una nota pubblicata sulla pagina Facebook degli Sweet. Queste le parole usate da Scott:

"Sono a pezzi in questo momento. E' morto Steve Priest. Io e sua moglie Maureen eravamo in contatto e, sebbene la sua salute stesse peggiorando, non ho mai immaginato questo momento. Mai. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Era il miglior bassista con cui abbia mai suonato. Il baccano che facevamo come band era davvero potente. Da quel momento nell'estate del 1970, quando partimmo per la nostra Odissea musicale, il mondo si aprì e iniziò il giro sulle montagne russe! Alla fine seguì il suo cuore e si trasferì negli Stati Uniti. Prima a New York, poi a Los Angeles. Riposa in pace fratello. Con tutto il mio amore. Andy”.

Gli Sweet raggiunsero la fama mondiale negli anni Settanta con una serie di successi tra i quali "Little Willy", "The Ballroom Blitz", "Fox on the Run" e "Love is Oxygen". Priest lasciò il gruppo nel 1982, dopo che ne era diventato il cantante principale.

