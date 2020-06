Firenze Rocks 2021: quello che sappiamo della line-up

L'edizione 2020 del Firenze Rocks si sarebbe dovuta svolgere la prossima settimana dal 10 al 13 giugno. Ma come tutti i festival estivi è staro cancellato per effetto della pandemia da Coronavirus e del DPCM che impedisce lo svolgimento di eventi all'aperto con più di 1000 persone distanziate. Quindi niente Guns N' Roses, Vasco Rossi, Green Day/Weezer, Red Hot Chili Peppers, almeno per quest'anno.

Il Firenze Rocks ha già però confermato tre dati importanti per l'edizione 2021

Le date: si svolgerà sempre Visarno Arena. dal 16 al 19 giugno 2021.

I Red Hot Chili Peppers, che suoneranno il 16 giugni

Vasco Rossi che si esibirà il 18 giugno.



Il promoter Live Nation ha comunicato che sta lavorando per completare la line-up e cge i biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata di Vasco Rossi del 10 giugno 2020 restano validi per il nuovo show dell’artista il 18 giugno 2021. I biglietti dei Red Hot Chili Peppers del 13 giugno 2020 restano invece validi per il nuovo concerto della band il 16 giugno 2021.

Coloro che invece desiderano ottenere il rimborso del biglietto avranno la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita.

Il voucher potrà essere richiesto entro e non oltre il 26 giugno 2020.

Leggi anche: Rimborso concerti, come funzionano i voucher