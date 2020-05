OneRepublic, la canzone con i Negramaro è un omaggio all’Italia: ascolta ‘Better Days – Giorni Migliori’

Annunciata nei giorni scorsi, è uscita oggi, 29 maggio, la canzone realizzata dagli OneRepublic in collaborazione con il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi. Il brano, intitolato “Better Days – Giorni Migliori”, un duetto tra la voce di Ryan Tedder e quella del cantante salentino, in inglese e in italiano, è accompagnato da un video che è, così come il brano, un omaggio e un incoraggiamento all’Italia, che ha pagato uno dei prezzi più alti per la pandemia da Coronavirus esplosa nella Penisola nel marzo 2020. Potete guardare la clip, girata nello Stivale, qui:





"Ciao Giuliano e ciao amici. È stato bellissimo lavorare con te Giuliano nel singolo "Better Days". Ci è voluta una pandemia per lavorare insieme, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Sono così felice di aver lavorato con te, in questo progetto che riguarda l'Italia. Non vedo l'ora di vederti di persona", ha commentato il frontman della band del Colorado a proposito della pubblicazione, nata dopo che nei giorni più duri dell’emergenza sanitaria Tedder si è imbattuto nella voce di Sangiorgi rimanendone colpito. Queste le parole di quest’ultimo: “Ciao Ryan, ciao OneRepublic e ciao a tutti ragazzi. È stato veramente un onore, un piacere immenso collaborare con voi. Onerepublic e Negramaro insieme è pazzesco, tutte e due band da 6 elementi. Un destino che ci unisce... un destino che ci unisce in questa canzone "Better Days – Giorni Migliori", e noi ve li auguriamo. Auguriamo giorni migliori a tutti”.

La pubblicazione di “Human”, il nuovo capitolo discografico degli OneRepublic, è stata posticipata a causa del Covid-19 e delle sue conseguenze. Il disco, ideale seguito del precedente “Oh My My”, è stato scritto per la maggior parte in Italia e anticipato dai singoli “Rescue Me”, “Wanted” e “Didn’t”, oltre che "Better Days – Giorni Migliori".