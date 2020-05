PJ Harvey: tutti gli album (e i demo) ristampati su vinile

UMC/Island e Beggars annunciano l'arrivo - nell'arco dei prossimi 12 mesi - di una corposa ristampa dell'intera discografia di PJ Harvey, inclusi i due album realizzati in collaborazione con John Parish (Dance Hall at Louse Point del 1996 e A Woman a Man Walked By del 2009).

Polly Jean aprirà le danze con l'esordio del 1992, Dry, che - tornato alle stampe per la prima volta in 20 anni - uscirà il 24 luglio 2020.

Gli album in studio saranno affiancati dalla pubblicazione dei relativi demo, che usciranno in singoli LP indipendenti.

Anche sul versante demo, quindi, si partirà con le 11 tracce di Dry in versione inedita, di cui è già disponibile l'audio di Sheela-Na-Gig (Demo).

