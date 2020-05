Addio a Massimo Villa, musicista, giornalista, conduttore radiofonico

Giunge notizia della morte, avvenuta in Portogallo - dove si era trasferito da tempo - di Massimo Villa.

Dopo aver sostituito Claudio Rocchi negli Stormy Six, in cui militò per qualche anno (fra i primi dischi a cui aveva partecipato ricordiamo "Alice nel vento" e "Leone")

aveva condotto programi radiofonici sulla RAI ("Per voi giovani", "Popoff", "Un certo discorso"), aveva realizzato come autore e regista molti programmi per le emittenti satellitari Rai, era stato giornalista musicale, traduttore di libri musicali, aveva diretto per un certo periodo l'emittente Videomusic.

Da qualche tempo si era trasferito in Portogallo, da dove aveva continuato a condurre programmi su Radio LifeGate, Radio Popolare e Radio Francigena (dal cui sito è tratta la fotografia che illustra questa notizia).