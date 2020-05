WAN Show, online lo show benefico con Youssou N'Dour, Chris Martin (Coldplay) e molti altri

Si terrà domani, 25 maggio, in concomitanza con Africa International Day, il WAN (Worldwide Afro Network) Show, evento online che sotto l'hashtag #togetherasone - "insieme come una solo persona" - raggrupperà oltre 250 tra artisti, leader e personalità da tutto il mondo per aiutare il continente africano a far fronte alle conseguenze provocate dalla pandemia da Coronavirus: all'evento - che sarà reso disponibile sul sito ufficiale dell'iniziativa, all'indirizzo www.wan.africa: i biglietti sono disponibili sulla piattaforma Dice a questo indirizzo - prenderanno parte, tra gli altri, Youssou N'Dour, Oumou Sangaré, Baaba Maal, Lenine, Tiken Jah Fakoly, Hiro, Fally Ipupa, Salif Keita, Cheick Tidiane Seck, Djimon Hounsou e il leader dei Coldplay Chris Martin (nella foto).

L'evento prenderà il via alle 21, ora italiana: l'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. L'elenco completo degli artisti coinvolti è disponibile a questo indirizzo.