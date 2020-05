Le brevi di oggi, 22 maggio: Green Day, Migos, Rivers Cuomo (Weezer)

Rivers Cuomo dei Weezer ha proposto la cover di “Good riddance (Time of your life)” dei Green Day a margine dell’ultimo appuntamento di “Island in the Zoom session”. Il frontman della band statunitense ha eseguito il brano, da casa sua, cantando e suonando la chitarra ed è stato accompagnato al pianoforte dalla moglie.

Caricamento video in corso Link

Recentemente il leader dei Weezer aveva proposto una propria versione del brano “Heart-shaped box” dei Nirvana.

**********************

“Need it” è il titolo del nuovo singolo dei Migos in collaborazione con YoungBoy Never Broke Again.

Caricamento video in corso Link

Il trio hip-hop della Georgia ha pubblicato il suo ultimo album, “Culture II”, nel 2018. Il terzo capitolo della trilogia inaugurata con il disco “Culture” del 2017 - già anticipato dal singolo “Give No Fxk” con Young Thug e Travis Scott - dovrebbe vedere la luce nel corso del 2020.

**********************

I Green Day hanno pubblicato la cover di “Dreaming” dei Blondie. Billie Joe Armstrong e soci hanno, inoltre, condiviso il video che accompagna la loro versione del brano del gruppo di Debbie Harry.