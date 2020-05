Rivers Cuomo (Weezer), ascolta la cover di 'Heart-Shaped Box' dei Nirvana

Il leader dei Weezer, che per le cover nutre una grande e consolidata passione, ha reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale una rilettura per piano e voce di "Heart-Shaped Box", brano scritto da Kurt Cobain che venne presentato come primo estratto dall'ultimo album di inediti in studio consegnato agli annali dal trio grunge per eccellenza, "Heart-Shaped Box" del 1993:

Cobain iniziò a scrivere "Heart-Shaped Box" all'inizio del 1992: una prima demo del brano fu registrata presso gli studi della BMG di Rio de Janeiro, in Brasile, con il supporto di Craig Montgomery, mentre quella che finì sull'album fu fissata su nastro da Steve Albini nel febbraio del 1993 presso gli studi del produttore e già leader dei Big Black a Cannon Falls, in Minnesota. La registrazione, prima della pubblicazione, venne poi remixata da Scott Litt.