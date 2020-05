Le brevi di oggi, 21 maggio: The Weeknd, J-Ax, Alfa, Piji, Edda, Gianni Maroccolo

E' uscito il singolo di Edda e Marok, “Servi dei servi”, accompagnato dal video diretto da Michele Bernardi. Il brano è il primo estratto dall'album “Noio; volevam suonar.” in uscita il prossimo 30 giugno per Contempo Records. Il disco sarà disponibile gratuitamente sia nella versione digitale che in quella fisica (cd o vinile) semplicemente effettuando il pre-order entro il 15 giugno (mailorder@contemporecords.it), sostenendo le sole spese di spedizione.

Esce oggi il remix di "In your eyes", il singolo di The Weeknd tratto dall'album "After hours". La nuova versione del brano è un duetto con Doja Cat, astro nascente della scena rap statunitense (la sua "Say so" è stata un successo su TikTok, utilizzata in diversi video realizzati sull'app).

Nuovo singolo per J-Ax, che il 29 maggio pubblicherà "Una voglia assurda". Ecco come l'ex Articolo 31 ne ha annunciato l'uscita con un post su Instagram:

Devo essere sincero. Per un lungo momento ho lasciato che questo virus vincesse su di me. La sofferenza che vedevo in giro mi schiacciava la testa sul pavimento, impedendomi di muovermi, pensare, creare. Ma la musica mi ha salvato ancora, come già era successo a 20 anni e qualche anno fa. Ho voluto scrivere un nuovo pezzo per celebrare il fatto che possiamo rialzarci e guardare al futuro con un sorriso. È vero, questo è un mondo nuovo, ma non significa che dobbiamo vivere a metà. Possiamo tornare a ridere, giocare, baciarci. A vivere. E io voglio farlo anche più intensamente di prima. Sono tornato

Il rapper genovese Alfa (vero nome Andrea De Filippi, classe 2000) pubblica oggi il nuovo singolo "TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2", che anticipa il nuovo album dopo "Before Wanderlust" e il successo di "Cin cin". Per l'occasione, Alfa ha lanciato una challenge su TikTok, l'app - popolarissima tra i giovani - che permette di realizzare brevi videoclip, invitando i suoi fan a scambiarsi dei baci nelle clip.

Nuovo singolo per il cantautore romano Piji, vero nome Pierluigi Siciliani. Esce oggi, si intitola "Non ho capito cosa mi capita quando mi capita che capita che capiti qua" ed è prodotto e arrangiato da Phil Mer e Daniel Bestonzo, già collaboratori di artisti della scena pop come Levante, Malika Ayane e Annalisa.