Concerti 2020, Sum 41: il tour è rimandato all’estate 2021

I concerti che Deryck Whibley e soci avrebbero portato in scena nel nostro Paese il prossimo mese di agosto sono rimandati all’estate 2021, a data ancora da destinarsi. I Sum 41 si sarebbero dovuti esibire il 14 agosto sul palco del Festival di Majano, in provincia di Udine, e il 15 agosto al Bay Fest 2020 a Bellaria Igea Marina, Rimini, in qualità di headliner della prima di tre giornate dell'evento con Bad Religion, Strung Out, Satanic Surfers, Circle Jerks e altri che - ha fatto sapere Hub Music Factory attraverso comunicato stampa - è rinviato ad agosto del prossimo anno.

L’organizzatore dei concerti ha comunicato che: “A seguito degli eventi legati al COVID-19, HUB Music Factory è al lavoro con promoters, booking agency e addetti ai lavori per organizzare le nuove date delle band e degli artisti che sarebbero dovuti passare dall’Italia in questi mesi.”

Sempre nella nota stampa si legge anche che: "Per informazioni riguardo la policy su biglietti in vendita, biglietti acquistati, voucher e altre informazioni al pubblico: www.hubmusicfactory.com o contattare info@hubmusicfactory.com."

I Sum 41 - di scena lo scorso 28 gennaio al Lorenzini District di Milano - hanno pubblicato il loro ultimo album in studio, “Order in Decline”, il 19 luglio 2019, a tre anni di distanza dal precedente “13 Voices” del 2016.

