Lionel Richie: stasera in TV la nuova (e terza) versione di "We are the world"

La "risposta americana" alla "Do they know it's Christmas" dei Band Aid guidati da Bob Geldof (uscita per il Natale del 1984) fu "We are the world", pubblicata il 7 marzo 1985, scritta da Lionel Richie e Michael Jackson e interpretata dagli USA for Africa (acronimo di United Support Of Artists For Africa); superò i 63 milioni di dollari di raccolta fondi (equivalenti a 147 milioni di dollari di oggi) destinati a soccorrere le vittime della carestia nel continente africano.

Ecco il cast completo di "We are the world" versione 1985:

Quincy Jones

Lionel Richie

Stevie Wonder

Paul Simon

Kenny Rogers

James Ingram

Tina Turner

Billy Joel

Michael Jackson

Diana Ross

Dionne Warwick

Willie Nelson

Al Jarreau

Bruce Springsteen

Kenny Loggins

Steve Perry

Daryl Hall

Huey Lewis

Cyndi Lauper

Kim Carnes

Bob Dylan

Ray Charles

Dan Aykroyd

Harry Belafonte

Lindsey Buckingham

Mario Cipollina

Johnny Colla

Sheila E.

Bob Geldof

Bill Gibson

Chris Hayes

Sean Hopper

Jackie Jackson

La Toya Jackson

Marlon Jackson

Randy Jackson

Tito Jackson

Waylon Jennings

Bette Midler

John Oates

Jeffrey Osborne

The Pointer Sisters

Smokey Robinson

Caricamento video in corso Link

Nel 2010, la canzone fu ripubblicata, con il titolo di "We are the World 25 for Haiti", per raccogliere fondi a beneficio delle vittime del terremoto che devastò Haiti. La produzione stavolta fu curata da Quincy Jones, Lionel Richie e Wyclef Jean, con un cast di partecipanti ancora più numeroso:

Quincy Jones

Lionel Richie

Mervyn Warren

Justin Bieber

Nicole Scherzinger

Jennifer Hudson

Jennifer Nettles

Josh Groban

Tony Bennett

Mary J. Blige

Toni Braxton

Michael Jackson (materiale d'archivio)

Janet Jackson

Barbra Streisand

Miley Cyrus

Enrique Iglesias

Jamie Foxx

Wyclef Jean

Adam Levine

Pink

BeBe Winans

Usher

Celine Dion

Orianthi (chitarra)

Fergie

Nick Jonas

Toni Braxton

Mary Mary

Isaac Slade

Carlos Santana (chitarra)

Lil Wayne

Akon

T-Pain

LL Cool J (rap)

will.i.am (rap)

Snoop Dogg (rap)

Nipsey Hussle (rap)

Busta Rhymes (rap)

Swizz Beatz (rap)

Kid Cudi (rap)

IYAZ (rap)

Mann (rap)

Kanye West (rap)

Chorus

Patti Austin

Philip Bailey

Piero Barone (Il Volo)

Fonzworth Bentley

Ignazio Boschetto (Il Volo)

Bizzy Bone

El DeBarge

Ethan Bortnick

Brandy

Jeff Bridges

Zac Brown

Kristian Bush

Natalie Cole

Harry Connick, Jr.

Nikka Costa

Faith Evans

Melanie Fiona

Sean Garrett

Tyrese Gibson

Anthony Hamilton

Keri Hilson

John Legend

Julianne Hough

India.Arie

Randy Jackson

Taj Jackson

Taryll Jackson

TJ Jackson

Bobby McFerrin

Keri Hilson

Vin Diesel

Al Jardine

Jimmy Jean-Louis

Ralph Johnson

Joe Jonas

Kevin Jonas

Rashida Jones

Gladys Knight

Benji Madden

Joel Madden

Katharine McPhee

Jason Mraz

Mýa

Freda Payne

A. R. Rahman

RedOne

Nicole Richie

Raphael Saadiq

Chico DeBarge

Trey Songz

Musiq Soulchild

Jordin Sparks

Robin Thicke

Rob Thomas

Vince Vaughn

Mervyn Warren

Verdine White

Ann Wilson

Brian Wilson

Nancy Wilson

Caricamento video in corso Link

La nuova e terza versione di "We are the world", destinata a supportare la lotta contro il Covid-19, sarà presentata questa sera alla televisione americana; curata da Lionel Richie, Katy Perry e Luke Bryan (tre giudici di "American Idol") sarà interpretata da ex-vincitori e concorrenti del talent show statunitense.