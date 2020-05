Addio a Phil May, frontman dei Pretty Things

Il frontman dei Pretty Things, Phil May, è scomparso oggi, 15 maggio, all’età di 75 anni. Secondo quanto riportato dalle testate britanniche, come il Guardian e The Sun, il cantante della band inglese è deceduto questa mattina presso il Queen Elizabeth Hospital a King's Lynn, Norfolk, per delle complicazioni insorte a seguito di un intervento chirurgico all'anca dopo un incidente in bicicletta.

Phil May ha formato i Pretty Things nel 1963 insieme al chitarrista Dick Taylor, che aveva recentemente lasciato i nascenti Rolling Stones. La formazione britannica ha tenuto uno dei suoi ultimi concerti il 13 dicembre 2018 alla O2 di Londra. Per l’occasione la band è stata raggiunta sul palco da alcuni colleghi e amici come, tra gli altri, David Gilmour e Van Morrison. L’ex Pink Floyd ha eseguito dal vivo con i Pretty Things diversi brani, tra cui “She says good morning”, disponibile al video riportato di seguito.