Arriva il festival virtuale PearlJamOnline Livestream Fest 2020 con Brian Fallon e...

Il sito dedicato all’universo Pearl Jam e non solo pearljamonline.it trasmetterà domani, sabato 16 maggio, quello che la pagina presenta come il suo “primo festival (virtuale) dedicato ad alcuni dei nostri musicisti preferiti”, il PearlJamOnline Livestream Fest 2020. Il livestream, che prevede in scaletta Brian Fallon, Joseph Arthur, Liam Finn, Jim Ward e jonah matranga, sarà trasmesso sul canale Instagram di PearlJamOnline dalle 19 di domani: tutti i musicisti, che si esibiranno in un paio di canzoni a testa, saranno anche intervistati da Luca Villa di PearlJamOnline.

Il primo artista a portare la sua performance sul palco virtuale del PearlJamOnline Livestream Fest sarà jonah matranga alle 19. Seguiranno Jim Ward alle 19.45, Liam Finn alle 20.30, Joseph Arthur alle 21.10 e, infine, Brian Fallon alle 22.