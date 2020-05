Amici Speciali, al via il nuovo spin-off del talent: cantanti e ballerini in gara per solidarietà

Dopo il serale della diciannovesima edizione, conclusosi lo scorso 3 aprile con la vittoria della cantante Gaia Gozzi, "Amici" torna in diretta su Canale 5, ma in una forma inedita: una gara tra cantanti e ballerini già in qualche modo affermati. Il nuovo spin off del talent condotto da Maria De Filippi - dopo "Amici celebrities", andato in onda lo scorso autunno - è "Amici speciali": quattro appuntamenti in prima serata con un cast composto da sette cantanti e cinque ballerini, una giuria composta da personaggi del mondo dello spettacolo, la presenza di quattro network radiofonici e tre membri del cast storico di "Amici".

Tra i cantanti gareggiano i Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random. Per il ballo Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. I concorrenti sono divisi in due squadre. "Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che si possa fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di 'Amici' lo facciamo con la danza e con il canto", recitava lo spot andato in onda nelle scorse settimane. I quattro appuntamenti televisivi - viene ribadito dalla produzione - saranno all'insegna della solidarietà: "I concorrenti si sfidano per raggiungere obiettivi utili all'emergenza epidemiologica. In ogni puntata viene decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata".

A valutare le esibizioni la giuria composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Eleonora Abbagnato. Ma avranno voce in capitolo anche Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. E poi quattro rappresentanti di altrettanti network radiofonici: Anna Pettinelli per RDS Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelletti per Radio Italia solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105. La direzione artistica è di Giuliano Peparini.