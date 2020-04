Amici 2020, vince Gaia Gozzi

Gaia Gozzi vince Amici 2020, trionfando alla finale - trasmessa in diretta ieri sera, 3 aprile, su Canale 5. La 22enne cantante italo-brasiliana, nata a Viadana (Mantova) ma che vive a Milano, è la vincitrice assoluta della diciannovesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi dopo aver battuto il ballerino Javier Rojas nello scontro finale. La vittoria di Gaia è stata decretata dal pubblico da casa che durante la puntata, attraverso il televoto (i cui proventi saranno interamente devoluti a favore della Protezione Civile Italiana), ha votato il proprio concorrente preferito.

Al termine della prima sfida è stato eliminato il ballerino Nicolai Gorodiskii mentre il danzatore Javier Rojas - che ha ricevuto il premio per la categoria “ballo” e il premio della critica, assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19 - ha vinto la seconda manche dopo essere finito in ballottaggio contro la cantante Giulia Molino.

L'ultima puntata di Amici 2020 - caratterizzata, come le precedenti, dall’assenza del pubblico in studio a causa dell’emergenza Coronavirus - ha visto la partecipazione di Al Bano e Romina Power in qualità di ospiti, dei componenti della giuria televisiva (composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi), di Peppe Vessicchio e Luciano Cannito (Var) e dei professori, ovvero Stash dei Kolors, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi (canto) e Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens (ballo).